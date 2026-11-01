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Флик: Точно такава реакция исках да видя

  • 1 ное 2026 | 07:08
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Треньорът на Барселона Ханзи Флик анализира категоричния успех на своя тим срещу Алавес с 6:1 в двубоя от 11-ия кръг на Ла Лига, игран на „Спотифай Камп Ноу“. С тази победа каталунците си върнаха първата позиция в първенството.

„Успяхме да неутрализираме съперника. Очаквахме да се защитават компактно и да търсят бързи преходи, но контролирахме събитията на терена и бяхме изключително съсредоточени в отбрана. Много съм доволен от показаното, особено през първата част“, сподели наставникът.

Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

Германският специалист засегна и кадровите проблеми в дефанзивната линия, където извън строя са четирима състезатели.

„Трябва да намираме нестандартни решения. Не знаем кога точно ще се завърнат контузените. Попитах Френки дали е готов да играе като централен защитник, той се съгласи и оценявам високо това. Фариняс също се представи на отлично ниво като краен бранител, заслужи това участие и показа завиден професионализъм“, коментира той.

Относно смените и натоварването в състава Флик подчерта необходимостта от гъвкавост.

„Налага се да променяме състава. Понякога правиш един план, но развитието на срещата диктува друго. Разполагахме с опции като Родри, Френки, Фермин и предприехме нужните корекции. Това е реалността и трябва да я приемем“, каза Флик.

Специалистът не спести похвали за представянето в предни позиции.

„Когато си вкарал два гола, е по-лесно да напуснеш терена. Говорих с Ламин на полувремето - той трябва да върне увереността си в ситуациите един срещу един, но беше важно да получи почивка. Изигра страхотен мач, а представянето на Фермин и Рафиня също беше отлично. Точно такава реакция исках да видя след предишните поражения“, каза още Флик.

Треньорът обърна внимание и на постигнатите 100 победи начело на тима.

„Обикновено не гледам назад, но съм изключително щастлив от тези 100 успеха. Надявахме се да запишем 100 мача с Барселона, а вече имаме 100 победи. Може би най-хубавият спомен остава първият триумф в Класико в Мадрид, въпреки че имаше много силни мачове“, добави Флик.

Ханзи Флик чукна сто победи
Ханзи Флик чукна сто победи

По отношение на възстановяването на отсъстващите играчи треньорът заяви, че няма да предприема излишни рискове.

„Възстановяването върви добре, но състоянието им все още не е оптимално. Андреас е много близо до завръщане в групата, но ще изчакаме. Предстоят ни два мача, след които следва пауза, и имаме нужда от всички здрави“, уточни Флик.

Флик разясни и решението си за смяната на Педри.

„Извадихме го заради натрупаните минути и получения жълт картон. Това беше добър шанс за изява на Бернал и правилно решение за баланса на отбора“, завърши треньорът.

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