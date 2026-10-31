Барселона 2:0 Алавес, фамозен гол на Фермин Лопес

Барселона и Алавес играят при 2:0 на „Камп Ноу“ в мач от 11-ия кръг на Ла Лига.



Домакините поведоха с ранен гол на Рафиня (8'), а в средата на първото полувреме Фермин Лопес (23') покачи с фамозен гол от почти нулев ъгъл.



В лагера на каталунците бяха направени три промени спрямо загубеното Ел Класико с 1:2 преди седмица. Днес Ханзи Флик пусна Адейеми, Де Йонг и Фариняс за първия съдийски сигнал, които стартираха на мястот на Еспарт, Мартин и Гордън.

🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨 https://t.co/US6IXoG8Qz — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2026

При Алавес пък имаше имаеше две промени спрямо предходния шампионатен мача с Малага, който завърши при равенство 1:1. Кике Санчес Флорес тази вечер пусна в действие Гевара и Суарес, а от стартовия състав отпаднаха Аленя и Мариано.

👥 𝐇𝐀𝐒𝐈𝐄𝐑𝐀𝐊𝐎 𝐇𝐀𝐌𝐀𝐈𝐊𝐀𝐊𝐎𝐀 ⚔️ Los XI elegidos para el partido 🆚 @FCBarcelona #BarçaAlavés https://t.co/hevSfrXaIV — Deportivo Alavés (@Alaves) October 31, 2026

Началото не бе никак изненадващо и каталунците веднага обрградиха пеналтерията на съперника. Не след дълго те пречупиха бранителите в светло сини спортни екипи и грешка доведе акция на Фермин Лопес и Рафиня, който вкара за 1:0.

Гостите можеха много бързо да стигнат до шокиращо изравняване. Бърза топка по фланга хвана неподготвена "блаугранас" и ювелирен пас намери Абдеррахман Ребаш в наказателното поле, а играчът от отбора на Алавес стреля много високо над вратата, но и сериозно притесни селекцията на Ханзи Флик.



В 13-тата минута последва нова опасност и този път Анхел Перес отправи точен удар, при който Жоан Гарсия трябваше да се намесва, изчиствайки в първия ъглов удар за вечерта.

БАРСЕЛОНА 2:0 АЛАВЕС

1:0 Рафиня (8')

2:0 Фермин Лопес (23')

ЛА ЛИГА

XI КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Барселона: 1. Жоан Гарсия, 14. Карим Адейеми, 21. Френки де Йонг, 2. Жоао Кансело, 5. Пау Кубарси, 10. Ламин Ямал, 8. Педри, 11. Рафиня, 16. Родри, 4. Брайан Фариняс, 7. Фермин Лопес

Старши треньор: Ханзи Флик

Алавес: 1. Антонио Сивера, 23. К. Бенавидес, 15. Лукас Бойе, 6. Андер Гевара, 17. Джонатан Кастро, 16. Виле Коски, 14. Науел Тенаглия, 7. Анхел Перес, 21. Абде Ребаш, 4. Денис Суарес, 3. Юсеф Енрикес

Старши треньор: Кике Санчес Флорес

НАЧАЛО: 31 октомври 2026 г. (събота) | 22:00 часа

СТАДИОН: „Камп Ноу“, Барселона

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Адриан Кордеро Вега

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