Ханзи Флик чукна сто победи

Ханзи Флик достигна 100 победи начело на Барселона, след като каталунците разгромиха Алавес с 6:1 в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига на „Спотифай Камп Ноу“. Успехът върна тима на германския специалист на първото място в класирането.
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха
Самият Флик не скри задоволството си от постигнатото.
Флик: Точно такава реакция исках да видя
„Обикновено не гледам назад, но съм изключително щастлив от тези 100 успеха. Надявахме се да запишем 100 мача с Барселона, а вече имаме 100 победи. Може би най-хубавият спомен остава първият триумф в Класико в Мадрид, въпреки че имаше много силни мачове“, заяви наставникът по време на пресконференцията на двубоя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google