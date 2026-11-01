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Ханзи Флик чукна сто победи

  • 1 ное 2026 | 07:12
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Ханзи Флик достигна 100 победи начело на Барселона, след като каталунците разгромиха Алавес с 6:1 в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига на „Спотифай Камп Ноу“. Успехът върна тима на германския специалист на първото място в класирането.

Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

Самият Флик не скри задоволството си от постигнатото.

Флик: Точно такава реакция исках да видя
Флик: Точно такава реакция исках да видя

Обикновено не гледам назад, но съм изключително щастлив от тези 100 успеха. Надявахме се да запишем 100 мача с Барселона, а вече имаме 100 победи. Може би най-хубавият спомен остава първият триумф в Класико в Мадрид, въпреки че имаше много силни мачове“, заяви наставникът по време на пресконференцията на двубоя.

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