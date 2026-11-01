Защо Барселона изпусна мароканската звезда на Ла Лига

Утвърдил се в челото на класирането в Ла Лига и непобеден в Шампионската лига, с пълен актив от девет точки в първите три мача, Бетис на Мануел Пелегрини записва най-добрия старт на сезон в своята история.

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Ключова роля за отличното представяне на „зелено-белите“ имат изявите по левия фланг на мароканеца Ез Абде. Той е футболист, който може да направи разликата благодарение на великолепните си умения в ситуациите един срещу един и усърдната работа в защита при отнемането на топката. Истински пример за талант и себераздаване, който някога принадлежеше на Барселона, но заради странни договорни клаузи в крайна сметка се озова изцяло в ръцете на клуба от севилския квартал Елиополис срещу 7,5 милиона евро.

Така "Мундо депортиво" анализира ситуацията с мароканската звезда и продължава:

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"Всичко започва през лятото на 2021 г., когато благодарение на усета на Рамон Планес да открива бъдещи звезди Барселона насочва вниманието си към млад талант – технично крило, което се отличава с изявите си за Еркулес в Сегунда дивисион Б. Скаутите на каталунския клуб започват да следят футболиста, който пристига в Испания с родителите си още като малко дете. Той прави първите си футболни стъпки в юношеските формации на Еркулес, а на 18-годишна възраст вече дебютира като титуляр за първия отбор на стадион „Рико Перес“.

Докладите на скаутите на Барселона са повече от положителни и в последния ден от летния трансферен прозорец през 2021 г. каталунците привличат мароканеца срещу два милиона евро, след като активират освобождаващата му клауза. Първоначално Абде се присъединява към дублиращия отбор, но силните му изяви не остават незабелязани. На 30 октомври същата година Сержи Бархуан, който временно води първия състав в краткия период между уволнението на Роналд Куман и назначаването на Шави Ернандес, му дава възможност да дебютира в Ла Лига срещу Алавес.

През втората половина на първия си сезон Абде играе под наем в Осасуна, където оставя отлични впечатления. Бетис се възползва от тежкото финансово положение на Барселона и привлича Абде за 7,5 милиона евро. Каталунците си запазват опции за обратно откупуване на стойност 20 милиона евро до 2024 г. и 25 милиона евро през 2025 г.

Освен това Барселона запазва правото да получи 50% от сумата при бъдеща продажба на футболиста от страна на Бетис. Предсрочното напускане на Витор Роке обаче води до намаляване на този процент до 20%. По тази причина, ако бъде активирана освобождаващата клауза на футболиста с номер 11 в севилския отбор, която възлиза на 60 милиона евро, Барселона ще получи едва 12 милиона за правата на Абде.

Това е сума, която остава далеч под над 70-те милиона евро, платени това лято на Нюкасъл за Антъни Гордън, и представлява само половината от 24-те милиона, които струваше привличането на Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Двама футболисти, които въпреки отличното си представяне, не превъзхождат Абде по индивидуални качества. Мароканецът доказа това с изявите си в Шампионската лига, които го превърнаха в един от големите любимци на привържениците на Бетис на стадион „Ла Картуха“.

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Снимки: Gettyimages