ПФК Левски: Народ без свобода не е народ

От Левски отправиха специално послание по случай 1 ноември - Деня на народните будители. "Сините" отбелязаха празника с призив към българите да пазят своята история, просвета и национално самосъзнание.

От клуба акцентираха върху значението на образованието и духовното пробуждане за свободата на един народ, припомняйки, че големите промени започват не с оръжие, а със знание и просвета.

Ето какво написаха от Левски по повод празника:

"Народ без свобода не е народ. Народ без просвета обаче никога не може да бъде свободен.

Днес празнуваме един от най-големите празници - Деня на народните будители. Защото всяка една революция не започва с първата гръмнала пушка, а с първото килийно училище, с първата прочетена книга.

Бъдете будни, горди българи.

Честит Ден на народните будители."

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