11-те на Дунав и Левски, Акрам Бурас титуляр за "сините"

Станаха ясни стартовите състави на Дунав (Русе) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.
Старши треньорът на "драконите" Георги Чиликов залага на всичко най-добро. Атаката се води от Валиньо, който се намира в отлична форма. Той ще бъде подпомаган от Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис.
Наставникът на гостите от София Хулио Веласкес стартира с Акрам Бурас от първата минута. Испанският специалист този път залага и на типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа.
ДУНАВ - ЛЕВСКИ 0:0
Стартови състави:
Дунав: 33. Георги Китанов, 3. Божидар Чорбаджийски, 4. Хосе Кабаркас, 39. Андре Алвеш, 88. Димитър Тодоров, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 17. Уилям Фонкеу, 2. Марио Дилчовски, 23. Джордан Сейнт-Луис, 9. Валиньо
Левски: 1. Огнян Владимиров, 21. Алдаир, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа
Стадион: Градски стадион, Русе
Главен съдия: Мариян Гребенчарски
Снимки: Владимир Иванов