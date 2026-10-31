Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще се връща към победите при визита на Дунав – гост в студиото бившият „дракон“ Миро Будинов
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)

11-те на Дунав и Левски, Акрам Бурас титуляр за "сините"

  • 31 окт 2026 | 14:49
  • 8521
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Дунав (Русе) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Дунав (Русе) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на "драконите" Георги Чиликов залага на всичко най-добро. Атаката се води от Валиньо, който се намира в отлична форма. Той ще бъде подпомаган от Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис.

Наставникът на гостите от София Хулио Веласкес стартира с Акрам Бурас от първата минута. Испанският специалист този път залага и на типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа.

ДУНАВ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Дунав: 33. Георги Китанов, 3. Божидар Чорбаджийски, 4. Хосе Кабаркас, 39. Андре Алвеш, 88. Димитър Тодоров, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 17. Уилям Фонкеу, 2. Марио Дилчовски, 23. Джордан Сейнт-Луис, 9. Валиньо

Левски: 1. Огнян Владимиров, 21. Алдаир, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа

Стадион: Градски стадион, Русе
Главен съдия: Мариян Гребенчарски

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Стоичков за "Армията": Най-великите български футболисти тръгнаха оттам

Стоичков за "Армията": Най-великите български футболисти тръгнаха оттам

  • 31 окт 2026 | 12:33
  • 4320
  • 32
От ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор

От ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор

  • 31 окт 2026 | 11:09
  • 1714
  • 12
Крушарски продължава да плаща заплатата на Душан Косич?

Крушарски продължава да плаща заплатата на Душан Косич?

  • 31 окт 2026 | 10:13
  • 1960
  • 2
Следващият съперник на Левски в Лига Европа изпраща съгледвач в Русе

Следващият съперник на Левски в Лига Европа изпраща съгледвач в Русе

  • 31 окт 2026 | 09:54
  • 2453
  • 0
ЦСКА пусна допълнителни билети за първия мач на "Българска армия"

ЦСКА пусна допълнителни билети за първия мач на "Българска армия"

  • 31 окт 2026 | 09:34
  • 10739
  • 14
Стойко Сакалиев: Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА

Стойко Сакалиев: Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА

  • 31 окт 2026 | 09:27
  • 1502
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

  • 31 окт 2026 | 15:51
  • 13297
  • 26
Челси 2:0 Манчестър Юнайтед, отмениха трети гол за "сините", "червените дяволи" с човек по-малко

Челси 2:0 Манчестър Юнайтед, отмениха трети гол за "сините", "червените дяволи" с човек по-малко

  • 31 окт 2026 | 14:07
  • 5092
  • 16
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 06:45
  • 19003
  • 247
България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

  • 31 окт 2026 | 13:58
  • 4631
  • 22
Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

  • 31 окт 2026 | 13:45
  • 8540
  • 0