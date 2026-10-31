11-те на Дунав и Левски, Акрам Бурас титуляр за "сините"

Слушай на живо: Дунав (Русе) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Дунав (Русе) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на "драконите" Георги Чиликов залага на всичко най-добро. Атаката се води от Валиньо, който се намира в отлична форма. Той ще бъде подпомаган от Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис.

Наставникът на гостите от София Хулио Веласкес стартира с Акрам Бурас от първата минута. Испанският специалист този път залага и на типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа.

ДУНАВ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:



Дунав: 33. Георги Китанов, 3. Божидар Чорбаджийски, 4. Хосе Кабаркас, 39. Андре Алвеш, 88. Димитър Тодоров, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 17. Уилям Фонкеу, 2. Марио Дилчовски, 23. Джордан Сейнт-Луис, 9. Валиньо



Левски: 1. Огнян Владимиров, 21. Алдаир, 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа



Стадион: Градски стадион, Русе

Главен съдия: Мариян Гребенчарски

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Снимки: Владимир Иванов