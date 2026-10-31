Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Биг Санга герой за Левски, много важна победа за "сините" - коментирайте с Миро Будинов в студиото
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Мустафа Сангаре: Минах през много лоши моменти

  • 31 окт 2026 | 18:57
  • 480
  • 0

Героят за Левски Мустафа Сангаре сподели първите си впечатления след драматичния успех с 1:0 над ЦСКА в мач от 14-ия кръг на еfbet Лига.

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

"Това е удоволствие за мен да се завърна на терена. Минах през много лоши моменти, моят баща почина, затова се радвам да се върна. Все още не съм на 100 процента, но ще работя, за да се върна на това ниво. Няма тайна. Когато играеш с добри играчи, когато ти дават добри пасове, е лесно да вкарваш", заяви Сангаре.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 7147
  • 68
11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

  • 31 окт 2026 | 18:29
  • 11678
  • 78
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 71257
  • 296
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 6281
  • 5
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 1784
  • 0
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 914
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 71257
  • 296
11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

11-те на ЦСКА и Славия, новата "Армия" препълнена час преди мача

  • 31 окт 2026 | 18:29
  • 11679
  • 78
Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

  • 31 окт 2026 | 17:07
  • 15618
  • 53
Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

  • 31 окт 2026 | 16:31
  • 24544
  • 49
Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

  • 31 окт 2026 | 18:49
  • 1616
  • 4
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 6281
  • 5