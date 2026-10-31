Мустафа Сангаре: Минах през много лоши моменти

Героят за Левски Мустафа Сангаре сподели първите си впечатления след драматичния успех с 1:0 над ЦСКА в мач от 14-ия кръг на еfbet Лига.

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

"Това е удоволствие за мен да се завърна на терена. Минах през много лоши моменти, моят баща почина, затова се радвам да се върна. Все още не съм на 100 процента, но ще работя, за да се върна на това ниво. Няма тайна. Когато играеш с добри играчи, когато ти дават добри пасове, е лесно да вкарваш", заяви Сангаре.

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Снимки: Владимир Иванов