Следващият съперник на Левски в Лига Европа изпраща съгледвач в Русе

Слушай на живо: Дунав (Русе) - Левски

Ягелония изпраща свой съгледвач на двубоя между Дунав и Левски в Русе. Поляците са имали човек на трибуните и при визитата на "сините" на Виктория Пилзен. Както е известно, тимът, воден от Хулио Веласкес, спечели с 2:1 и си отвори вратите към достигане на елиминационната фаза на Лига Европа напролет.

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Треньорът на Ягелония Адриан Семенец ще опита да съхрани част от титулярите си в днешното гостуване на Виечиста Краков, който се намира на 16-о място в класирането от 18 тима. Съперникът на Левски също не върви добре в първенството и след 11 двубоя има 15 точки, отреждащи му 10-а позиция.

"Сините" вече продадоха близо 20 хиляди билета за сблъсъка с поляците. Мачът е в четвъртък, 5 ноември, от 19:45 часа. Пропуските са на цени от 20 до 65 евро, като има обособени и два семейни сектори. Талон за там е 30 евро за родител с едно дете, а за всяко дете в повече сумата нараства с 5 евро.

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На мача е очакван и новият директор по приходите в клуба - италианецът Филаделфо Апаро.

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