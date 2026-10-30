Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

Българският футболен съюз утвърди програмата за 1/8-финалите на Sesame Купа на България, като при изготвянето ѝ са съобразени както натовареният график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири, и техните желания, така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.
Големият сблъсък между Левски и Лудогорец ще бъде на 15 декември (вторник) от 18:00 ч. 24 часа по-рано пък е столичното дерби между Славия и ЦСКА в "Овча купел".
Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий
11 декември, петък, 18:00 ч.:
Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик)
12 декември, събота, 13:30 ч.:
Дунав (Русе) - Локомотив (София)
12 декември, събота, 16:30 ч.:
Черно море - Локомотив (Пловдив)
13 декември, неделя, 12:00 ч.:
13 декември, неделя, 15:00 ч.:
13 декември, неделя, 18:00 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Пловдив)
14 декември, понеделник, 18:00 ч.:
15 декември, вторник, 18:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google