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Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

  • 30 окт 2026 | 17:55
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Българският футболен съюз утвърди програмата за 1/8-финалите на Sesame Купа на България, като при изготвянето ѝ са съобразени както натовареният график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири, и техните желания, така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.

Големият сблъсък между Левски и Лудогорец ще бъде на 15 декември (вторник) от 18:00 ч. 24 часа по-рано пък е столичното дерби между Славия и ЦСКА в "Овча купел".

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий
Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

11 декември, петък, 18:00 ч.:

Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик)

12 декември, събота, 13:30 ч.:

Дунав (Русе) - Локомотив (София)

12 декември, събота, 16:30 ч.:

Черно море - Локомотив (Пловдив)

13 декември, неделя, 12:00 ч.:

Спартак (Варна) - Добруджа

13 декември, неделя, 15:00 ч.:

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

13 декември, неделя, 18:00 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Пловдив)

14 декември, понеделник, 18:00 ч.:

Славия - ЦСКА

15 декември, вторник, 18:00 ч.:

Левски - Лудогорец

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