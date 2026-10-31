Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

Наставникът на Левски – Хулио Веласкес, похвали своите футболисти след инфарктната победа с 1:0 над Дунав.

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„Много съм щастлив за победата. Доволен съм от представянето на отбора от първата до последната минута. В подобни мачове е важното да вкараш. Когато опонентът има много футболисти зад топката, е трудно. Хареса ми много нашият начин да атакуваме. Разбрахме точните моменти в мача. Имахме много шансове – не само откъм притежание. През второто полувреме исках същата динамика. Футболистите ми имат страхотно отдаване и характер. Имаха страхотна нагласа от първия момент. Трябва да имаш търпението да спечелиш мача. Беше много важно за нас да победим след последния мач. Играхме много далеч от нашия дом, но имахме много фенове за пореден път. Това е футболът“.

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