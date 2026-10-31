Чиликов след загубата от Левски: Наш футболист е с четири прободни рани, трябва да се дадат отговори

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов коментира загубата с 0:1 от Левски. Наставникът призна, че „сините“ са наложили сериозен натиск върху неговия отбор, но изрази и недоволството си от съдийството. Специалистът обърна особено внимание на състоянието на своя футболист Хосе, който по думите му е получил четири прободни рани.

„Левски ни натика в нашето поле. Виждахме, че работата не отива на добре. Смените на Левски и агресията на отбора си проличаха. Създадохме една-две ситуации и това беше нашата надежда – да успеем да отбележим от подобни положения. Някои изчиствания трябваше да ги направим по по-добър начин, но това е и въпрос на късмет“, започна Чиликов.

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„Доказахме, че на Левски няма да му бъде лесно. Това мое изказване преди мача беше на база начина, по който момчетата тренират“, допълни наставникът на русенци.

След това специалистът отправи сериозни критики към съдийството, като даде пример с травмата на един от своите футболисти.

„Нашият футболист Хосе е с четири прободни рани. Ще кажеш, че някой го е стрелял с пистолет. Трябва да се дадат някакви отговори. Срещу Локомотив (София) имаше абсолютно измислена дузпа. Съдиите се държат така, сякаш имат по 1000 мача в Шампионската лига.“

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„Левски и с един футболист по-малко може да те победи и да те смачка. Нека излязат и да кажат. Не говоря само за нашия мач, а като цяло. Не мога да коментирам Първа лига, но във Втора лига няма ВАР и ми се струва, че беше по-добре, въпреки че и там имаше зверски заколвания в Русе.“

„Аз гледам крака на футболиста, не си измислям. Този удар как е дошъл? И даже не се разглежда. Много тънък момент“, продължи Чиликов.

Наставникът коментира и дали е имало допълнителна финансова мотивация за неговите играчи преди сблъсъка с Левски.

„Нищо извънредно не е имало. Има си премия за мачовете срещу грандовете, както е договорено преди сезона. Нищо извънредно няма.“

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„Левски излезе с отбора си от Шампионската лига. Това го знаехме и не ни изненада“, завърши треньорът на Дунав.

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