Георги Костадинов: Показваме търпение към съдиите, но всичко има граници

Спортният директор на Левски Георги Костадинов коментира победата с 1:0 над Дунав в Русе. Той похвали футболистите за показания характер в тежките условия, изрази задоволството си от попадението на Мустафа Сангаре и отправи сериозни критики към съдийството в българския футбол.

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

„Тежък мач. Теренът беше подгизнал. Благодаря на домакините, че се погрижиха да бъде в максимално добро състояние въпреки лошото време, но въпреки това условията бяха тежки. Момчетата показаха характер, създадоха доста ситуации и заслужено се поздравихме с тази победа“, започна Костадинов.

„Не мислим за следващия мач, а само за този, който играем в момента. Трябва да бъдем по-фокусирани в завършващата фаза. По-важното е момчетата да бъдат търпеливи, да не се изнервят и да следват тактическия план“, допълни спортният директор на „сините“.

Той изрази радостта си от гола на Мустафа Сангаре, който донесе успеха на столичани.

Мустафа Сангаре: Минах през много лоши моменти

„Радвам се, че точно Сангаре вкара. Той е едно страхотно момче, което премина през много контузии. Убеден съм, че ако е здрав, ще помогне много на Левски.“

Костадинов засегна и темата за съдийството, като припомни няколко ситуации от предишни двубои на „сините“.

„Ние искаме да се свири обективно. Не може след всеки мач да има претенции и от двата отбора. Видяхме какво се случи във Варна – стопроцентова дузпа след игра с глава на Марко Груич. Видяхме какво се случи срещу Арда – стопроцентов червен картон не беше показан в 60-ата минута. Видяхме и какво се случи за Суперкупата.“

Веласкес: Футболистите ми имат страхотен характер

„Показваме търпение, но всичко има граници. Всички допускаме грешки, но когато те започнат да зачестяват в една посока, тогава няма да показваме толеранс, а ще действаме по различен начин“, предупреди той.

„Нашите рефери имат качества, просто трябва да бъдат по-спокойни. Надяваме се всички да успеем да вдигнем нивото, но няма как да вдигнем нивото с второто без първото“, завърши Костадинов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google