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Левски търси връщане към победите срещу набралия скорост Дунав

  • 31 окт 2026 | 07:10
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Левски търси връщане към победите срещу набралия скорост Дунав
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Слушай на живо: Дунав (Русе) - Левски

Дунав приема Левски в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата на Градския стадион в Русе стартира в 16:30 часа с първия съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски. За системата ВАР ще отговаря Станимир Тренчев.

"Сините" ще опитат да се върнат към победите след равенството 1:1 при гостуването на Арда във вторник. В Кърджали столичани трябваше да наваксват изоставане, след като Преслав Бачев откри резултата, а Алекс Сентейес донесе точката с попадение през второто полувреме.

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски влиза в двубоя с 29 точки и продължава без поражение в първенството. За тима на Хулио Веласкес визитата в Русе ще бъде шесто поредно гостуване във всички турнири – след срещите с Черно море, НЕК, Спартак (Плевен), Виктория (Пилзен) и Арда.

От друга страна, Дунав обаче посреща шампионите с повишено самочувствие. Русенци спечелиха последните си три официални срещи – с 3:2 срещу Септември за първенство, със същия резултат срещу Рилски спортист за Купата на България и с 2:0 над Спартак (Варна) в последния кръг.

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Победата над варненци беше първата домакинска за "драконите" в шампионата. Валиньо откри резултата, а капитанът Радослав Апостолов подпечата успеха от дузпа. Дунав заема деветото място с 11 точки.

Двата отбора вече се срещнаха през настоящия сезон. На старта на първенството Левски спечели с 2:1 на стадион "Георги Аспарухов".

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди
Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

За Левски срещата е и последно изпитание преди важното домакинство на Ягелония в Лига Европа.

ДУНАВ - ЛЕВСКИ

Стадион: Градски стадион, Русе
Главен съдия: Мариян Гребенчарски

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