Дисквалифицираха Лиам Лоусън от квалификацията в Мексико

Лиaм Лоусън бе дисквалифициран от квалификацията за Гран При на Мексико Сити, след като комисарите установиха, че болидът му нарушава техническия регламент на Формула 1. По този начин новозеландецът губи спечелената осма позиция.
Още преди началото на сесията Лоусън имаше наложено наказание от едно място назад на стартовата решетка заради инцидент с Макс Верстапен във втората свободна тренировка в петък. След решението на съдиите обаче той ще трябва да потегли от дъното на колоната.
Болидът на новозеландския състезател бе предаден на стюардите от техническия делегат на ФИА веднага след края на сесията. Проверката е установила, че автомобилът не е спазил изискванията за минимална мощност на системата MGU-K непосредствено след пресичането на финалната линия по време на най-бързата му обиколка във втората фаза на квалификацията.
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Според официалния доклад това представлява нарушение на техническите правила. Изискваното от пилота максимално натоварване и електрическата мощност на системата са спаднали с по-висок темп от позволения в правилата. Лоусън бе извикан за изслушване при комисарите, като малко след това бе обявена и санкцията му за анулиране на квалификационните резултати.
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Отпадането от класирането означава, че пилотът ще се нуждае от официално разрешение от стюардите, за да стартира в неделната надпревара. Подобни разрешения се дават рутинно на базата на постигнатите времена в свободните тренировки, така че участието му в състезанието не е застрашено.
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Мястото, от което ще започне, обаче зависи от стратегията на отбора. Дисквалифициран състезател по правило стартира от последната позиция на решетката. Ако от Рейсинг Булс решат да нарушат правилата на закрития парк, за да променят настройките или да подменят елементи, Лоусън ще трябва да потегли от алеята пред боксовете.
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages