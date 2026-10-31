Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Никола Цолов: Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна

  • 31 окт 2026 | 11:12
  • 579
  • 0

Никола Цолов определи атмосферата във Формула 1 като „съвсем различна“ и „направо невероятна“ след своя дебют в официална сесия в световния шампионат.

Българския лъв взе участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити, заменяйки Лиам Лоусън в състава на Рейсинг Булс. Цолов завърши сесията на 12-то място, регистрирайки пасив от само 0.126 секунди спрямо съотборника си Арвид Линдблад.

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1
Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

В края на петъчния ден Рейсинг Булс изпрати традиционното си съобщение до медиите, в което имаше цитати от ръководителя на тима Алън Пърмейн, Линдблад и Цолов, но не и от Лоусън. Цолов обясни, че е успял да свикне сравнително бързо с болида VCARB 03, който по неговите думи е много различен от всичко, което е карал до момента.

Ръководителят на Рейсинг Булс за дебюта на Цолов: Няма какво повече да искаме от него
Ръководителят на Рейсинг Булс за дебюта на Цолов: Няма какво повече да искаме от него

„Днес беше изключително специален ден за мен и нещо, за което мечтая още откакто започнах да се състезавам. Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна.

„Влязох в тренировката, без да си поставям прекалено голямо напрежение, а отборът наистина ми помогна да се чувствам възможно най-комфортно. Много съм им благодарен за това.

„Колата определено е много различна от всичко, което съм карал досега. Беше трудно да свикна с нея, но успях сравнително бързо да намеря добро темпо.

„Изпълнихме всички задачи, които си бяхме поставили за тази сесия, и очаквам с нетърпение всяка следваща възможност да продължа да се подобрявам.

„Наистина се насладих на преживяването и се радвам, че ще прекарам остатъка от уикенда с отбора, за да науча възможно най-много“, заяви Цолов.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес победи брат си и грабна полпозишъна в Малайзия

Алекс Маркес победи брат си и грабна полпозишъна в Малайзия

  • 31 окт 2026 | 05:38
  • 2502
  • 0
Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия

Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия

  • 31 окт 2026 | 04:59
  • 2806
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 31 окт 2026 | 08:26
  • 21557
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 31 окт 2026 | 08:21
  • 6569
  • 1
Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

  • 31 окт 2026 | 01:16
  • 2510
  • 3
Ръководителят на Рейсинг Булс за дебюта на Цолов: Няма какво повече да искаме от него

Ръководителят на Рейсинг Булс за дебюта на Цолов: Няма какво повече да искаме от него

  • 30 окт 2026 | 21:57
  • 27167
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

  • 31 окт 2026 | 09:37
  • 4118
  • 11
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 06:45
  • 10432
  • 150
Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

  • 31 окт 2026 | 07:10
  • 7823
  • 11
Вълнуващ сблъсък на "Лаута"

Вълнуващ сблъсък на "Лаута"

  • 31 окт 2026 | 07:28
  • 4144
  • 3
Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

  • 30 окт 2026 | 21:32
  • 56530
  • 63
Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

  • 31 окт 2026 | 07:01
  • 4649
  • 2