Никола Цолов: Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна

Никола Цолов определи атмосферата във Формула 1 като „съвсем различна“ и „направо невероятна“ след своя дебют в официална сесия в световния шампионат.

Българския лъв взе участие в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити, заменяйки Лиам Лоусън в състава на Рейсинг Булс. Цолов завърши сесията на 12-то място, регистрирайки пасив от само 0.126 секунди спрямо съотборника си Арвид Линдблад.

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

В края на петъчния ден Рейсинг Булс изпрати традиционното си съобщение до медиите, в което имаше цитати от ръководителя на тима Алън Пърмейн, Линдблад и Цолов, но не и от Лоусън. Цолов обясни, че е успял да свикне сравнително бързо с болида VCARB 03, който по неговите думи е много различен от всичко, което е карал до момента.

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„Днес беше изключително специален ден за мен и нещо, за което мечтая още откакто започнах да се състезавам. Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна.



„Влязох в тренировката, без да си поставям прекалено голямо напрежение, а отборът наистина ми помогна да се чувствам възможно най-комфортно. Много съм им благодарен за това.



„Колата определено е много различна от всичко, което съм карал досега. Беше трудно да свикна с нея, но успях сравнително бързо да намеря добро темпо.



„Изпълнихме всички задачи, които си бяхме поставили за тази сесия, и очаквам с нетърпение всяка следваща възможност да продължа да се подобрявам.



„Наистина се насладих на преживяването и се радвам, че ще прекарам остатъка от уикенда с отбора, за да науча възможно най-много“, заяви Цолов.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages