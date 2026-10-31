Макс Верстапен и Лиам Лоусън с наказания след сблъсък в тренировките в Мексико

Макс Верстапен и Лиам Лоусън бяха санкционирани с преместване с една позиция назад на стартовата решетка за Гран При на Мексико Сити. Освен това двамата пилоти получиха по една наказателна точка към суперлицензите си заради напълно излишен инцидент по време на втората свободна тренировка.

Едва 13 минути след началото на сесията, на влизане в сектора около стадиона на пистата „Ерманос Родригес“, Верстапен опита атака от вътрешната страна на завой 12 срещу Лоусън. Новозеландецът обаче не отстъпи с болида си на Рейсинг Булс и влезе в оспорвана битка с нидерландеца през бавния завой 13. При преминаването през завой 14 Верстапен прегази дясната част на предното крило на Рейсинг Булс, което доведе до отломки по трасето и наложи намесата на маршалите за почистване на асфалта.

Neither Max Verstappen or Liam Lawson were willing to yield in this incident in FP2 🫢 The contact shed debris across the circuit and prompted a short Red Flag disruption 🚩 #F1 #MexicoGP https://t.co/nmWhtAGNv9 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Преди да се яви пред стюардите, Верстапен коментира пред медиите, че маневрата на Лоусън „не е била особено умна“. В крайна сметка комисарите определиха действията на пилотите като „неприемливи“, подчертавайки, че по-рано през деня ръководителите на отборите са били изрично предупредени за подобни прояви. В резултат на това и двамата състезатели бяха наказани със загуба на една позиция на старта и наказателна точка.

Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

„Стюардите изслушаха пилота на болид №3 (Макс Верстапен), пилота на болид №30 (Лиам Лоусън) и представители на отборите, а също така прегледаха видеозаписите от инцидента.



„На влизане в завой 12 болид 3 бе в подготвителна обиколка, докато болид 30 провеждаше бавна обиколка за охлаждане, преди да започне нов бърз тур. Поведението и на двамата състезатели бе счетено за неприемливо, особено в контекста на отправеното по-рано през деня предупреждение на срещата с тийм мениджърите.



„И двамата пилоти признаха, че действията им са били ненужни и неловки.



„Като взеха предвид подобни предишни инциденти между пилоти по време на свободни тренировки през сезона, стюардите решиха да увеличат наказанието от официално предупреждение до загуба на място на стартовата решетка. Това решение е съобразено както с инструкциите от брифинга, така и с установената практика при контакти в тренировъчни сесии от предходни години“, се казва в официалното съобщение.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages