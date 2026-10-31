Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов дебютира вчера в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити и се представи повече от успешно. Българския лъв записа 28 обиколки в рамките на 60 минути, 12-о място в класирането с време в най-бързата обиколка на 1,476 секунди от първия - Шарл Леклер, който постигна 1.18,128 минути.

Най-бързата обиколка на Цолов с меките сликове вчера беше за 1.19,604 минути в 22-я му тур, а Арвид Линдблад с другата кола на Рейсинг Булс постигна 1.19,478 минути, като разликата е 0,126 секунди в негова полза. Малко над една десета от секундата.

FP1 CLASSIFICATION Charles Leclerc tops the timesheets in FP1, by over six tenths to Kimi Antonelli! 😮‍💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/3xObTEhxHE — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

Данните от представянето на Никола или поне тези, които са общодостъпни показват, това, което е най-важно за нас - в рамките на тази сесия изобщо не си личеше, че Цолов е дебютант.

Правим и уговорката, че в първата тренировка в Мексико Сити пистата е много прашна и хлъзгава, никой не натиска на максимум и времената имат сериозен потенциал за подобрение. Също така, Никола трябваше да изпълнява програма, свързана с поведението на колата при промяна на настройките на предното крило и притискането, което идва оттам. Което наложи и корекция на работата му точно преди най-бързата обиколка на българския пилот.

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При частично сравнение на бързите обиколки на Никола и Линдблад се вижда, че Цолов се справя по-бързо с първия завой, като разликата достига 0,3 секунди, но до края на първия сектор Линдбал обръща това и излиза от него с 0,1 секунди аванс.

В първия сектор на „Ерманос Родригес“ в първата тренировка най-бърз беше Леклер с 27,065 секунди, Никола записа 10-о време с 27,411 секунди, на 1 хилядна от секундата зад лидера в световния шампионат Андреа Кими Антонели, който завърши девети.

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Във втория сектор се видя, че колата на Рейсинг Булс не е нивото на най-бързите, поне при прашно и хлъзгаво трасе. Леклер отново беше най-бърз с 30,895 секунди в сектора. Никола остана 15-и с 31,670 секунди, изпреварен от Линдблад, който завърши 14-и с 31,652 секунди - разлика от малко над 1 стотна от секундата между двамата.

И в третия сектор, където са бавните завои във „Форо Сол“, отново най-добро време за Леклер - 20,127 секунди с отличното поведение на колата на Ферари в бавните криви и качването на бордюрите. Тук Никола се класира 9-и с 20,432 секунди, следван от Оскар Пиастри с Макларън, който записа 10-о време с 20,446 секунди. За сравнение, Линдблад с другия автомобил на Рейсинг Булс остана 12-и с 20,517 секунди, на съвсем малка разлика от лидера на Ред Бул Макс Верстапен, който постигна 11-и резултат с 20,485 секунди.

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🚨FASTEST SECTORS IN MEXICO FP1 S1 - Leclerc 27.065s S2 - Leclerc 30.895s S3 - Leclerc 20.127s Fernando Alonso is the second fastest driver in Sector 3 https://t.co/EtTNjw8PR9 — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) October 30, 2026

Специално в бавните завои на „Ерманос Родригес“, в Ред Бул и Рейсинг Булс определено имат още много работа, поне според данните от сесията, в която участва Никола. Ако гледаме само бавните завои на пистата, т.е. тези, които се минават с под 120 км/ч, чиято обща дължина е 1327 метра от обиколката или 31% от тура, данните пак са на страната на Ферари.

Шарл Леклер е най-бърз в тази завои, следван от Антонели, който е на 0,470 секунди и Фернандо Алонсо с Астън Мартин, на 0,671 секунди. Тук Никола е 13-и, сумарно на 1,023 секунди, като е съвсем близо до втория пилот на Ред Бул Исак Хаджар, който в първата сесия остана на 1,002 секунди от Леклер и записа 12-о постижение по този показател.

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При измерването на максималната скорост също има интересни данни - най-висока скорост в най-добрите си обиколки постигнаха Фреди Слейтър с Ауди и Пиер Гасли с Алпин - по 351 км/ч. Никола има максимална скорост 349 км/ч, само с 2 км/ч по-ниска от тази на най-бързите, като Линдблад е постигнал 348 км/ч.

Както стана дума в началото, тези частични данни от представянето на Никола Цолов в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити, не показват, че гледаме пилотиране на дебютант. Нали? Ще е интересно някой да разберем и какъв е задълбоченият анализ на инженерите на Рейсинг Булс и тяхната оценка за представянето на българина. Но пък шефът на тима Алън Пърмейн беше достатъчно красноречив след сесията, когато каза, че отборът не е можел да иска повече от Българския лъв в Мексико Сити.

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Снимки: Gettyimages