Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

Никола Цолов направи повече от отличен дебют в официална сесия във Формула 1, след като даде 12-то време в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

Българския лъв записа най-добра обиколка от 1:19.604 в своя трети летящ тур с меките гуми на Пирели. Така той се класира 12-ти, изоставайки със само 0.126 секунди от съотборника си в Рейсинг Булс Арвид Линдблад, който се зае десетата позиция.

First session of the weekend done and dusted 👏 #F1 #VCARB #MexicoGP https://t.co/eWvJ8C7iFA — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) October 30, 2026

Никола започна сесията с две серии от обиколки със средно твърдите сликове, като редуваше бързи и бавни турове. В края на втората си серия той допусна единствената си по-сериозна грешка, блокирайки предна лява гума в спирането за първия завой. По радиото българинът обясни, че е имал ботъминг в началото на зоната за спиране, който в вдигнал леко колелото във въздуха и при връщането му на земята то е блокирало.

Watching on intently in First Practice... 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/qZnwL5PqrB — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

След тези два стинта Цолов премина към меките гуми, с които направи серия от три бързи обиколки с такива за охлаждане на техниката между тях. В края на първата серия с меките гуми българинът трябваше за кратко да излезе от колата си, защото десният му крак се беше схванал, но после се върна на пистата за финалните минути, в които отново беше с меките гуми. Българския лъв завърши сесията с общо 28 обиколки на своята сметка.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ Jak Crawford is told to stop his Aston Martin out on track - he comes to a halt at Turn 1 #F1 #MexicoGP https://t.co/M3IjVs66Jm — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Иначе най-бърз в тренировката, в която участваха общо десетима новобранци, беше Шарл Леклер, който постигна 1:18.128, за да изпревари с 0.659 Андреа Кими Антонели. Тройката с пасив от 0.733 оформи Фредерик Вести, който замени Джордж Ръсел във втората кола на Мерцедес за първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“.

Charles Leclerc led the way in FP1 💨 The Ferrari driver topped the timesheets ahead of Kimi Antonelli and Frederik Vesti #F1 #MexicoGP https://t.co/kZCnef787m — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Ферари беше единственият тим, който не използва новак в откриващата тренировка в Мексико, като Люис Хамилтън се класира четвърти в нея, изоставайки с 0.738 от съотборника си. Аюму Иваса допълни челната петица с колата на Макс Верстапен, а в топ 10 влязоха още Пиер Гасли, Фернандо Алонсо, Оскар Пиастри, Оливър Беарман и Линдблад, като британецът и Цолов бяха разделени от Хаджар.

Уикендът за Гран При на Мексико Сити, 19-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи тази нощ в 0:00 часа българско време с втората свободна тренировка на „Ерманос Родригес“. В нея вече ще видим всички 22-ма титулярни пилоти в техните коли.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages