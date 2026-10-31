Верстапен избухна срещу Лоусън: Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен

Четирикратния световен шампион Макс Верстапен избухна с коментар по адрес на пилота на Рейсинг Булс Лиам Лоусън след контакта между двамата във втората свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

Двамата се удариха още в началните минути в стадионната секция след неразбирателство помежду им. В следствие на този контакт колите и на двамата бяха повредени, а стюардите санкционираха и двамата състезатели с по една позиция за старта на „Ерманос Родригес“.

Neither Max Verstappen or Liam Lawson were willing to yield in this incident in FP2 🫢 The contact shed debris across the circuit and prompted a short Red Flag disruption 🚩 #F1 #MexicoGP https://t.co/nmWhtAGNv9 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Пред медиите Верстапен определи поведението на Лоусън като „глупаво“. Нидерландецът също така обърна внимание на факта, че в момента новозеландецът се бори за своето бъдеще във Формула 1 и за него не е добра идея да се заяжда точно с Верстапен. А всичко това е музика за ушите на Никола Цолов, който вчера смени Лоусън за първата тренировка и остави много добре впечатление с представянето си, финиширайки на само 0.126 секунди зад Арвид Линдблад.

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„Бях в бърза подготвителна обиколка, защото имах някои дребни проблеми, така че натисках доста сериозно. Той караше ужасно бавно и си казах: „Добре, ще го изпреваря.“ Но в момента, в който видя, че го настигам, започна да ускорява... Нямам представа какво му минаваше през главата, когато реши да се опита да ме избута извън пистата.



„Според мен е доста глупаво поведение от негова страна, особено в позицията, в която се намира, да се бори за бъдещето си, да реши да се заяжда точно с мен“, заяви Верстапен пред репортерите на пистата в края на петъчния ден.

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Снимки: Gettyimages