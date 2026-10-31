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Какво казаха в родината на Лиам Лоусън за дебюта на Никола Цолов?

  • 31 окт 2026 | 13:15
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Дебютът на Никола Цолов във Формула 1 не беше обект на внимание само в България, но и в Нова Зеландия, тъй като Българския лъв се конкурира с Лиам Лоусън за титулярно място в Рейсинг Булс за сезон 2027.

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1
Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

Цолов седна именно в болида на новозеландеца по време на вчерашната първа свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити. Българският състезател се класира 12-ти, изоставайки с 0.126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад в рамките на първия час за подготовка на „Ерманос Родригес“.

Никола Цолов след дебюта си във Формула 1: Не е зле за едно момче от България!
Никола Цолов след дебюта си във Формула 1: Не е зле за едно момче от България!

Един от най-големите вестници в Нова Зеландия – The New Zealand Herald определи представянето на Цолов като „впечатляващо“, подчертавайки, че това е негов дебют.

Със сигурност това е един от най-големите комплименти, които България лъв може да получи, като се има предвид, че той идва от издание в родината на неговия пряк конкурент за титулярно място догодина.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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