Никола Цолов ли е "следващият Макс Верстапен" за Ред Бул?

Бившият пилот от Формула 1 и настоящ коментатор Карун Чандок изрази категорично несъгласие с идеята българският талант Никола Цолов да замени Лиам Лоусън в отбора на Рейсинг Булс за сезон 2027. Докато трекратната шампионка в W Series от Джейми Чадуик твърди, че австрийският концерн трябва да рискува с Цолов, ако вижда в него „следващия Макс Верстапен“, Чандок смята, че подобен ход би бил напълно необоснован.

В момента Ред Бул контролира две от малкото останали свободни места на стартовата решетка за 2027 година чрез дъщерния си отбор Рейсинг Булс. Докато позицията на впечатляващия дебютант Арвид Линдблад изглежда непоклатима, бъдещето на Лоусън остава несигурно. В същото време Цолов затвърди репутацията си на най-перспективния млад пилот в академията на „червените бикове“, след като се бори за титлата във Формула 2 още в дебютния си сезон.

Arvid Lindblad and Nikola Tsolov sharing a moment ahead of FP1 🫂🩷 (via. @wdcarvid) #F1 | #MexicoGP https://t.co/tmTeaP7Mk1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 30, 2026

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Според различни информациите ръководството на Ред Бул е раздвоено между двамата състезатели. Тимът трябва да избере дали да възнагради силните резултати на Лоусън, или да заложи на бъдещето. Новозеландецът е спечелил 63 от своите 77 точки за Рейсинг Булс през настоящата кампания, което представлява над 61% от общия актив на отбора, като добави още 14 точки при краткото си участие за основния тим на Ред Бул.

Въпреки че в почти всеки друг отбор от Формула 1 подобно представяне би гарантирало нов договор, ролята на Рейсинг Булс като подготвителна школа поставя Лоусън в деликатна позиция. Чадуик направи паралел със смелото решение на Мерцедес да замени Люис Хамилтън с младия Андреа Кими Антонели:

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„Трябва да се претегли всичко. В ситуацията с Мерцедес и Кими, след напускането на Хамилтън, те нямаха много опции и поеха риск с млад пилот, който определено се отплати. Дали Ред Бул имат нужда да рискуват? Могат да запазят Цолов, да го пратят в Супер Формула или да го използват като резервен пилот, докато следят развитието на Лоусън. Но в крайна сметка те виждат всички телеметрични данни. Ако вярват, че пред тях стои потенциалният следващ Макс Верстапен, тогава трябва да вземат смело решение.“

Чандок, който в миналото се състезаваше за тима на HRT, категорично отхвърли тази логика:

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„Просто не виждам какви данни биха могли да имат, които да показват, че Цолов е по-добър вариант от Лиам Лоусън. Ако Ред Бул го освободят, това ще бъде едно от най-несправедливите решения в историята на Формула 1.“

Силните изяви на пилотите от Фаенца се потвърждават и от статистиката. Лоусън и Линдблад се нареждат на второ място във вечната ранглиста по спечелени точки за един сезон за тима, отстъпвайки единствено на рекорда на Пиер Гасли от 2021 година. Двамата са завършвали в топ 10 в 11 от общо 18 състезания за Гран при през кампанията, което допълнително засилва аргументите в полза на запазването на новозеландеца.

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Чандок защити категорично Лиам Лоусън, заявявайки, че евентуална раздяла с новозеландеца във Формула 1 би била напълно неоправдана на фона на показаното от него през сезона.

„Нека обърнем внимание на най-важния въпрос: ако Лиам Лоусън загуби мястото си, това ще бъде едно от най-несправедливите уволнения във Формула 1, тъй като той се справи фантастично този сезон - подчерта Чандок. - Той успя да се завърне, носейки психологическия товар от освобождаването от основния тим на Ред Бул. Седна отново в болида за три състезания и се представи много стабилно. Свърши наистина чудесна работа.“

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Чандок обърна внимание и на променения статут на втория отбор на австрийския концерн:

„Напълно разбирам концепцията, че малкият тим служи като академия за подготовка на пилоти за основния отбор. Днес обаче те са силен състав от средата на колоната — имат собствена идентичност, спонсори и амбиции за резултати, а не просто ролята да обиграват състезатели за първия отбор.“

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На фона на нарастващия натиск и слуховете около българския талант Цолов, се съобщава, че мениджърският екип на Лоусън е провел разговори с Кадилак относно възможността да замени Ботас в новия американски проект през следващата кампания. Последните информации обаче сочат, че от Кадилак ще избират между Ботас и Колтън Херта за последното свободно място. Подобен развой може да остави Лоусън извън решетката, особено след като Хаас има намерение да задържи Оливър Беарман.

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Снимки: Gettyimages