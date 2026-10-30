Ръководителят на Рейсинг Булс за дебюта на Цолов: Няма какво повече да искаме от него

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс Алън Пърмейн се изказа много похвално по адрес на Никола Цолов, който дебютира във Формула 1 по време на първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити, заменяйки Лиам Лоусън.

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Пърмейн говори пред F1 TV в хода на самата сесия на „Ерманос Родригес“ и каза, че тимът от Фаенца е нямало как да иска нещо повече от Българския лъв. Британецът също така каза, че Цолов и съотборникът му са били със сходни програми, като българинът е направил малко аеродинамични тестове в началните минути, изпробвайки различни конфигурации на предното крило. В края на сесията Цолов завърши на 12-то място, изоставайки със само 0.126 секунди от Линдблад.

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

„Като по учебник. Дава ни много добра обратна връзка, на само десета зад Арвид е, няма какво повече да искаме от него. Преди сесията му казах, че това не е прослушване, защото ние знаем колко бърз е той.



„Повече ни интересува каква обратна му връзка не само по време на сесията, а и след нея. Никола направи някои аеродинамични теста в началото на тренировката, когато изпробва различни предни крила. От гледна точка гумите и горивото двамата с Арвид бяха с идентична програма.



„Ние не бързаме с нашето решение за следващия сезон. Ние сме в повече от изгодна позиция да разполагаме с трима много силни пилоти, но в скоро време ще трябва да решим“, коментира Пърмейн.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages