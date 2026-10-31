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Стойко Сакалиев: Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА

  • 31 окт 2026 | 09:27
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Стойко Сакалиев: Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА
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Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Бившият футболист и администратор на ЦСКА - Стойко Сакалиев, не скри вълнението си от завръщането на отбора на стадион "Българска армия". Той призова "червената" общност да бъде пример за единство, достойнство и любов към клуба.

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

"Здравейте, армейци!

Най-очакваният и мечтан ден дойде! Вече имаме нов дом! Дом, в който ще продължим да пишем славната си история. Място, което ще ни събира и ще ни дава още повече любов, страст и сила да печелим битките!

Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги
Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги

Щастлив съм, че съм част от тази история. Имах честта да играя на старата "Армия", да усещам магията ѝ и да защитавам нашата емблема. Днес с вълнение виждам новия ни, красив стадион и вярвам в славните моменти, които ни очакват. Миналото ни изпълва с гордост, а бъдещето ни зове да бъдем още по-силни и единни!

Сектор "Г" с три мащабни хореографии на новата "Армия"
Сектор "Г" с три мащабни хореографии на новата "Армия"

Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА. Тук ще се раждат мечти, ще израстват поколения армейци и ще се създават нови легенди! Ние сме пример за цялото общество! Нека го показваме с единството, достойнството и любовта към нашия клуб! Напред, армейци, към нови висоти! САМО ЦСКА!", написа Сакалиев.

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