Стойко Сакалиев: Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА

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Бившият футболист и администратор на ЦСКА - Стойко Сакалиев, не скри вълнението си от завръщането на отбора на стадион "Българска армия". Той призова "червената" общност да бъде пример за единство, достойнство и любов към клуба.

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"Здравейте, армейци!

Най-очакваният и мечтан ден дойде! Вече имаме нов дом! Дом, в който ще продължим да пишем славната си история. Място, което ще ни събира и ще ни дава още повече любов, страст и сила да печелим битките!

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Щастлив съм, че съм част от тази история. Имах честта да играя на старата "Армия", да усещам магията ѝ и да защитавам нашата емблема. Днес с вълнение виждам новия ни, красив стадион и вярвам в славните моменти, които ни очакват. Миналото ни изпълва с гордост, а бъдещето ни зове да бъдем още по-силни и единни!

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Този стадион ще запали още хиляди детски сърца за ЦСКА. Тук ще се раждат мечти, ще израстват поколения армейци и ще се създават нови легенди! Ние сме пример за цялото общество! Нека го показваме с единството, достойнството и любовта към нашия клуб! Напред, армейци, към нови висоти! САМО ЦСКА!", написа Сакалиев.

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