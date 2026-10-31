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ЦСКА пуска допълнителни билети за първия мач на "Българска армия"

  • 31 окт 2026 | 09:34
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ЦСКА пуска допълнителни билети за първия мач на "Българска армия"
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Слушай на живо: ЦСКА - Славия

ЦСКА обяви, че ще пусне в продажба допълнителен брой билети за днешното домакинство на Славия, с което ще бъде отбелязано завръщането на "червените" в техния дом - стадион "Българска армия". Пропуските ще бъдат за всеки от секторите на спортното съоръжение.

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

"Армейци,

Големият ден настъпи! Завръщаме се там, където ни е мястото - в историческия ни дом "Българска армия"!

През последните дни положихме непрестанни усилия, за да отстраним всички технически проблеми, свързани с изцяло новия портал на ЦСКА за продажба на билети - актив, който дългосрочно ще донесе изключителни ползи за всички наши привърженици.

ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба
ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба

Успяхме да се справим и с не малкото опити за злоупотреби и заобикаляне на правилата - благодарение на това осигурим допълнителен, макар и ограничен, брой билети за всеки от секторите на "Армията" за днешния двубой срещу Славия.

Те ще са налични на tickets.cska.bg след 9:45 ч. днес за всички притежатели на фен карти на ЦСКА. Ще се видим на стадиона! Напред, червените!", написаха от клуба.

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