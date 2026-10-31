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Стоичков за "Армията": Най-великите български футболисти тръгнаха оттам

  • 31 окт 2026 | 12:33
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Стоичков за "Армията": Най-великите български футболисти тръгнаха оттам

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков излезе с нова публикация, свързана със завръщането на "червените" на стадион "Българска армия". Камата сподели, че е горд, че неговият път към футболния връх е започнал именно от "Армията".

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

"Стадион Българска армия - люлка на шампиони! Най-великите български футболисти тръгнаха оттам! Горд съм, че моят път към върха започна на този стадион! Имах честта да присъствам на последния мач, а днес откриваме новия ни дом! Истинско бижу!

Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги
Христо Стоичков към феновете на ЦСКА: Добре дошли у дома, този път завинаги

Новата Армия ще блести в червено! Нямам търпение! Нямам и съмнение, че тук ще се родят новите шампиони с подкрепата на милиони червени фенове! У дома сме си! На Армията! Само ЦСКА!", написа Стоичков.

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