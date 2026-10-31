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От ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор

  • 31 окт 2026 | 11:09
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От ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор
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Слушай на живо: ЦСКА - Славия

От ЦСКА използваха социалните мрежи, за да отбележат днешния ден, в който отборът ще се завърне в своя обновен дом - стадион "Българска армия". "Червените" посрещат Славия в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът е тази вечер от 19:30 часа.

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

"У дома!

Армейци

Днес нашите момчета отново ще стъпят на свещената трева на "Армията"! Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор - още по-силни, по-уверени и винаги един до друг! Невероятният ни стадион ни събира с една мисия - да защитаваме любимия клуб с цялото си сърце!

Армейци, днес е нашият празник - ЦСКА ИГРАЕ! Добре дошли у дома!", написаха от клуба.

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