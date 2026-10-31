ЦСКА без Лео Перейра и Цварц при завръщането си на "Българска армия"

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за първата официална домакинска среща на стадион "Българска армия" след цялостната реконструкция на спортното съоръжение. Двубоят срещу Славия от 14-ия кръг на efbet Лига стартира в 19:30 ч.

Историческия мач ще пропуснат контузените Лео Перейра и Жоел Цварц. Всички други играчи са на разположение на Маркус Гиздол за столичния сблъсък с "белите".

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Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 37. Бари Котър, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

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