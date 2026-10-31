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ЦСКА пусна специални артикули, посветени на Димитър Пенев

  • 31 окт 2026 | 16:28
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ЦСКА пусна специални артикули, посветени на Димитър Пенев

От ЦСКА пуснаха специална ретро фланелка и футболна топка, посветени на великия Димитър Пенев. Днес "червените" се завръщат на стадион "Българска армия", 1056 дни след последния си мач в своя дом.

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

"Има легенди и моменти, които остават завинаги в историята. А името на Димитър Пенев е неразделна част от великите страници в историята на ЦСКА. Представяме ви първото издание от специалната ни поредица ретро фланелки, с която ще почетем най-емблематичните моменти от славната армейска история и ще върнем към живот спомена за великите поколения, прославяли червената фланелка.

От ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор
От ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор

Началото поставяме с реплика на екипа, с който ЦСКА „Червено знаме“ играе през знаменития сезон 1966/67, когато армейците достигат до полуфиналите на Купата на европейските шампиони. Избрахме белия цвят като символ на светлата и непреходна памет на легендарния Димитър Пенев, личност, чието име завинаги ще остане вписано в историята на клуба и българският футбол.

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Фланелката е част от лимитирана серия от само 500 броя, всеки със собствен уникален номер, създадена за колекционерите и всички армейци, които пазят историята близо до сърцето си. Към нея добавяме и специална ретро футболна топка, вдъхновена от футбола на отминалата епоха и създадена като още един символ на нашето славно минало.

Цени:

Ретро фланелка „Димитър Пенев“ - 90 евро
Ретро футболна топка - 30 евро

Артикулите ще бъдат налични от днес във физическия ни магазин на стадион „Българска армия“. Легендите остават. Историята продължава", написаха от клуба.

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