ЦСКА пусна специални артикули, посветени на Димитър Пенев

От ЦСКА пуснаха специална ретро фланелка и футболна топка, посветени на великия Димитър Пенев. Днес "червените" се завръщат на стадион "Българска армия", 1056 дни след последния си мач в своя дом.

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"Има легенди и моменти, които остават завинаги в историята. А името на Димитър Пенев е неразделна част от великите страници в историята на ЦСКА. Представяме ви първото издание от специалната ни поредица ретро фланелки, с която ще почетем най-емблематичните моменти от славната армейска история и ще върнем към живот спомена за великите поколения, прославяли червената фланелка.

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Началото поставяме с реплика на екипа, с който ЦСКА „Червено знаме“ играе през знаменития сезон 1966/67, когато армейците достигат до полуфиналите на Купата на европейските шампиони. Избрахме белия цвят като символ на светлата и непреходна памет на легендарния Димитър Пенев, личност, чието име завинаги ще остане вписано в историята на клуба и българският футбол.

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Фланелката е част от лимитирана серия от само 500 броя, всеки със собствен уникален номер, създадена за колекционерите и всички армейци, които пазят историята близо до сърцето си. Към нея добавяме и специална ретро футболна топка, вдъхновена от футбола на отминалата епоха и създадена като още един символ на нашето славно минало.

Цени:



Ретро фланелка „Димитър Пенев“ - 90 евро

Ретро футболна топка - 30 евро

Артикулите ще бъдат налични от днес във физическия ни магазин на стадион „Българска армия“. Легендите остават. Историята продължава", написаха от клуба.

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