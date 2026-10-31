Йорданка Христова пее за откриването на "Армията"

Мирослав Арабаджиев от медийния отдел на ЦСКА разкри каква ще бъде част от програмата, която ще се проведе преди първия официален мач на реконструирания стадион „Българска армия“. Днес от 19:30 часа "армейците" ще приемат Славия в първия си двубой на клубния стадион след 1056 дни. Вратите на съоръжението ще бъдат отворени за феновете в 16:30 часа, а един час по-късно ще започне празничната програма.

От ЦСКА: Завръщаме се у дома, за да продължим легендата за великия червен отбор

"Важно е да отбележим, че това не е официално откриване. Макар да разполагахме с малко време, успяхме да сторим всичко необходимо, за да се завърнем у дома. По отношение на програмата – ще има музикални изпълнения, включително на неповторимата Йорданка Христова. Ще отдадем заслуженото на всички легенди, които са написали историята и са изградили традициите на нашия клуб. Хората, които вече не са сред нас, също ще бъдат почетени, защото те завинаги ще останат част от историята на ЦСКА. Военният оркестър вече направи репетиция. Като цяло това е началото на една инициатива, която ще съпътства всяко домакинство на ЦСКА. Искаме хората да получават допълнително изживяване, което се надяваме да развиваме с времето“, заяви Арабаджиев пред „Нова телевизия“.

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