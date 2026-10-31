Сектор "Г" с три мащабни хореографии на новата "Армия"

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" ще отбележат подобаващо завръщането на любимия им отбор на стадион "Българска армия". Феновете разкриха, че са подготвили три мащабни хореографии, първата от които ще бъде още в началото мача. Двубоят срещу Славия стартира в 19:30 часа.

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Ето какво пишат от "Трибуна Сектор Г":

"Приятели,

Големият ден дойде! Дългогодишната мечта на всеки един армеец вече е факт и след броени часове ще се завърнем там, където винаги сме принадлежали! За да се получи всичко замислено за този грандиозен момент искаме да споделим няколко важни инструкции.

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Подтотвени са три мащабни хореографии, като първата ще стартира в началото на мача. За нея е важно да слушате внимателно инструкциите от уредбата, да свалите още по-внимателно ластиците от седалките и да вземете прикрепения към всяка седалка картон. Не размествайте нищо и не вдигайте картонитете без да сте получили сигнал от човека с микрофона!

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За втората хореография в последствие ще ви бъдат раздадени специални найлони, с които ще доукрасим приготвените за целта четири големи знамена. За третата няма да казваме нищо, а ще ви оставим да поразсъждавате малко...

Слушаме инструкциите, не разместваме нищо и показваме отново на всички, че със Северь не могат да се мерят! Ще се видим у дома! Само ЦСКА!".

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