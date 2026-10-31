Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

ЦСКА приема Славия на обновения си стадион "Българска армия" в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на новото модерно съоръжение в Борисовата градина е от 19:30 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

1056 дни по-късно "червените" се завръщат в своя дом. Последната среща на старата "Армия" беше с Лудогорец на 10 декември 2023 г., когато "орлите" спечелиха с минималното 1:0 с гол на Спас Делев. За днес от клуба са подготвили специална програма, която започва два часа преди първия съдийски сигнал - в 17:30 ч.

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ЦСКА разпродаде билетите само за няколко часа, което означава, че на трибуните ще има над 18 000 зрители, които ще станат свидетели на откриването на стадиона. Сериозна подкрепа се очаква и от гостуващия сектор, където повече от 500 слависти ще дерат гърла за любимия си отбор.

Тимът на Маркус Гиздол влиза в столичния сблъсък като лидер в класирането. "Армейците" имат точка преднина пред втория Левски, но "сините" са с мач по-малко. Гостите пък са осми в подреждането с актив от 12 пункта.

"Белите" се намират в серия от четири поредни шампионатни срещи без успех и днес ще направят всичко възможно да развалят празника на домакините. Задачата пред футболистите на Ратко Достанич обаче няма да бъде никак лесна, тъй като, освен еуфорията около "Армията", ЦСКА се намира в много добра форма.

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Под ръководството на Гиздол "червените" значително подобриха представянето си и записаха две важни победи в елита - срещу ЦСКА 1948 (3:2) и Лудогорец (2:0). В Лигата на конференциите пък родният гранд има едно поражение - от Монако (1:2) на "Васил Левски", и едно равенство - с Нордселанд (2:2) в Дания.

"Армейците" ще бъдат без контузените Лео Перейра и Жоел Цварц, а под въпрос остава участието на десния бек Дейвид Пастор, който беше сменен принудително срещу разградчани преди 5 дни.

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В лагера на Славия големият отсъстващ ще бъде Емил Стоев, който изтърпява наказание заради натрупани картони.

Двата отбора се срещнаха още на старта на новия сезон, а сблъсъкът в "Овча купел" тогава завърши без голове. Любопитно е, че днешните съперници ще се изправят един срещу друг и на осминафиналите за Sesame Купа на България, които ще се проведат в периода 11-14 декември.

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ЦСКА - Славия

Начало: 19:30 часа

Съдия: Радослав Гидженов

Стадион: "Българска армия", София

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