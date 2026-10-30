ЦСКА тренира с настроение преди завръщането на "Армията"

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Отборът на ЦСКА проведе последното си занимание преди мача със Славия, с който ще бъде открит реновираният стадион "Българска армия". Утре двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.

От кадрите, които бяха споделени от клуба, се вижда, че "червените" футболисти се намират в добро настроение и очакват с нетърпение завръщането на модерното спортно съоръжение в Борисовата градина.

ЦСКА даде допълнителна информация преди откриването на "Българска армия"

"Армейците" са лидери във временното класиране, с точка повече от втория Левски, който обаче е с мач по-малко. Под ръководството на Маркус Гиздол ЦСКА значително подобри представянето си и записа две важни победи в елита - срещу ЦСКА 1948 (3:2) и Лудогорец (2:0). В Лигата на конференциите пък родният гранд има едно поражение - от Монако (1:2) на "Васил Левски", и едно равенство - с Нордселанд (2:2) в Дания.

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