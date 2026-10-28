"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

Само няколко часа, след като билетите за мача между ЦСКА и Славия бяха пуснати в свободна продажба, армейските привърженици ги изкупиха. Столичният сблъсък неслучайно предизвиква толкова голям интерес. Както е известно, в събота "червените" се завръщат в своя обновен дом - стадион "Българска армия".

"Армейската любов не познава граници! Билетите за историческия първи мач на ЦСКА на изцяло реконструирания наш дом - "Българска армия", бяха напълно разпродадени.

Марто Петров за "Армията": Душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко

Благодарим на всички армейци от всички точки на България и по света за колосалния интерес. ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца!

Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро

Сигурни сме, че в предстоящите важни битки отборът ни ще се радва на същата подкрепа на изключителното ни бижу!", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google