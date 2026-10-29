Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Стадион "Българска армия" отвори врати за първото си голямо събитие

  • 29 окт 2026 | 15:43
  • 958
  • 0

Два дни преди голямото откриване с двубоя ЦСКА - Славия, реконструираният стадион „Българска армия“ отвори врати за първото си голямо събитие. Днес и утре съоръжението в Борисовата градина е домакин на конференцията Crossroads, която събира на едно място предприемачи, инвеститори, технологични лидери и иноватори от България и Европа.

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

Двудневната програма включва дискусии за изкуствения интелект, предприемачеството и бъдещето на бизнеса, практически работилници, Startup World Cup, AI Hackathon, експо пространство и множество възможности за нови контакти и обмен на опит.

В събота, 31 октомври, ще бъде и официалното откриване на стадиона с мача от Първа лига между ЦСКА и Славия. Интересът към срещата е огромен, като билетите бяха разпродадени вчера.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Общинските съветници отпускат 100 000 евро на Дунав (Русе)

Общинските съветници отпускат 100 000 евро на Дунав (Русе)

  • 29 окт 2026 | 12:19
  • 925
  • 4
Билети от 15 до 25 евро за националния отбор в Пловдив

Билети от 15 до 25 евро за националния отбор в Пловдив

  • 29 окт 2026 | 11:47
  • 3905
  • 23
Румен Трифонов: Когато печелим всеки следващ мач е ясно, че накрая целта ще бъде изпълнена

Румен Трифонов: Когато печелим всеки следващ мач е ясно, че накрая целта ще бъде изпълнена

  • 29 окт 2026 | 11:27
  • 1080
  • 1
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 25526
  • 64
Етър награди защитник с нов договор

Етър награди защитник с нов договор

  • 29 окт 2026 | 11:01
  • 777
  • 0
В Добруджа избраха нов управителен съвет

В Добруджа избраха нов управителен съвет

  • 29 окт 2026 | 10:57
  • 1236
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 37314
  • 124
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 11871
  • 24
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 8638
  • 5
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 25526
  • 64
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 12528
  • 6
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 9260
  • 2