Сектор Г с призив към „червените“ преди завръщането на „Армията“

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор Г обявиха своята организация за голямото завръщане на стадион “Българска армия” в мача срещу Славия утре.
Ето какво написаха червените ултраси:
“Армейци,
Останаха 24 часа до дългоочакваното и бленувано завръщане на армейската общност в нейния нов и модерен дом. За целта призоваваме всички вас утре да носите само най-доброто си настроение и емоции на стадиона, за да направим този велик момент още по-паметен за всички нас.
Преди мача започваме да се събираме на “Иван Асен” около новия ни фен магазин около 15:00 часа, а в 16:30 потегляме към Армията. Призоваваме всички, които ще присъстват утре, без значение в кой сектор, да са заели местата си до 17:30 часа най-късно, в противен случай има опасност да изпуснете откриващата церемония и началото на шоуто, което предстои.
Както вече обявихме, всеки един, който все още не се е сдобил със своя шал-дрескод “Армията” за утре, ще може да го направи преди мача в два обособени пункта в Борисовата градина – пред Амфитеатъра на Сектор “Г” и до мястото на старите (новите) билетни каси, както и във фен магазина ни на “Иван Асен”. Останаха ни малко бройки, така че не пропускайте тази възможност да запазите още един светъл спомен от този паметен миг.
НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ!”