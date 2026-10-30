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Сектор Г с призив към „червените“ преди завръщането на „Армията“

  • 30 окт 2026 | 14:25
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Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор Г обявиха своята организация за голямото завръщане на стадион “Българска армия” в мача срещу Славия утре.

Ето какво написаха червените ултраси:

“Армейци,

Останаха 24 часа до дългоочакваното и бленувано завръщане на армейската общност в нейния нов и модерен дом. За целта призоваваме всички вас утре да носите само най-доброто си настроение и емоции на стадиона, за да направим този велик момент още по-паметен за всички нас.

Преди мача започваме да се събираме на “Иван Асен” около новия ни фен магазин около 15:00 часа, а в 16:30 потегляме към Армията. Призоваваме всички, които ще присъстват утре, без значение в кой сектор, да са заели местата си до 17:30 часа най-късно, в противен случай има опасност да изпуснете откриващата церемония и началото на шоуто, което предстои.

Както вече обявихме, всеки един, който все още не се е сдобил със своя шал-дрескод “Армията” за утре, ще може да го направи преди мача в два обособени пункта в Борисовата градина – пред Амфитеатъра на Сектор “Г” и до мястото на старите (новите) билетни каси, както и във фен магазина ни на “Иван Асен”. Останаха ни малко бройки, така че не пропускайте тази възможност да запазите още един светъл спомен от този паметен миг.

НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ!”

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