ЦСКА даде допълнителна информация преди откриването на "Българска армия"

Ръководството на ЦСКА даде допълнителна информация преди завръщането на "червените" на "Българска армия".

"Армейци,

Делят ни броени часове до така чакания миг! Утре се завръщаме в нашия дом, изключителното бижу "Българска армия"!

Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 ч., а в 17:30 ч. ще стартира и програмата, с която ще отбележим първия официален двубой след реконструкцията на нашия дом. Тя ще бъде излъчена пряко в официалния YouTube канал на ЦСКА, за да могат всички червени сърца да споделят емоцията от историческия момент.

Напомняме, че в уникалния ни дом ще имате възможност да насладите на всички удобства, които предлагат най-модерните стадиони в Европа, включително и на богатото меню от храни и напитки, с което можете да се запознаете в приложената визия. Специалните павилиони ще очакват всички армейци при влизането им на стадиона.

САМО ЦСКА", написаха от клуба.

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