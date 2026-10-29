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Легендарният Паро Никодимов с емоционално послание към „червена“ България

  • 29 окт 2026 | 16:01
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Малко повече от 48 часа преди официалното завръщане на ЦСКА на стадион “Българска армия”, голямата армейска легенда Аспарух Никодимов отправи силно послание до червената общност.Футболни топки

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

Ето какво зяяви Паро пред страницата Червени Армейски Легенди:

“Скъпи армейци,
Честит нов дом! Пожелавам на клуба, ръководството и футболистите – силен дух, шампионски устрем и много славни победи.
А на вярната публика – незабравими емоции, радост и гордост от любимия отбор.
На добър час и само ЦСКА!”, гласи посланието на Никодимов.

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