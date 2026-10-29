Легендарният Паро Никодимов с емоционално послание към „червена“ България

Малко повече от 48 часа преди официалното завръщане на ЦСКА на стадион “Българска армия”, голямата армейска легенда Аспарух Никодимов отправи силно послание до червената общност.Футболни топки
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Ето какво зяяви Паро пред страницата Червени Армейски Легенди:
“Скъпи армейци,
Честит нов дом! Пожелавам на клуба, ръководството и футболистите – силен дух, шампионски устрем и много славни победи.
А на вярната публика – незабравими емоции, радост и гордост от любимия отбор.
На добър час и само ЦСКА!”, гласи посланието на Никодимов.