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Бербатов пропуска завръщането на ЦСКА на „Армията“, обясни причината

  • 30 окт 2026 | 17:01
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Бербатов пропуска завръщането на ЦСКА на „Армията“, обясни причината
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Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Димитър Бербатов няма да присъства на завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“. „Червените“ посрещат Славия утре от 19:30 часа, а половин час по-рано бившият нападател ще представи авторския си спектакъл „Бербатов: Разкодиране“ в Държавната опера в Стара Загора.

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Бербатов обясни пред журналисти, че ангажиментът му е бил планиран месеци по-рано и не е имало възможност програмата да бъде променена. Той изрази увереност, че съоръжението ще бъде придобивка за целия български футбол.

„Знам, че стадионът ще бъде прекрасен и може би най-хубавият на Балканите. Имаме нужда от такива съоръжения. Надявам се да се пази и развива, защото ще бъде богатство за футбола в България“, заяви Бербатов.

Бившият голмайстор на националния отбор коментира и възможността отново да се включи в управлението на българския футбол, като остави темата отворена.

„Този въпрос си стои и чака своето място и време. Дали ще дойде, ще разберем може би скоро. Опитвам се да намеря баланса в нещата, които правя, и крачейки напред, ще разбера какво идва. Важното за мен е да съм готов за него“, каза той.

Димитър Бербатов ще се срещне с ученици в Стара Загора
Димитър Бербатов ще се срещне с ученици в Стара Загора

По време на посещението си в Стара Загора Бербатов гостува и в Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“, където се срещна с ученици. Пред тях той говори за пътя към успеха и необходимостта талантът да бъде подкрепен с упорита работа.

„Лесно би било да кажа, че искам успешни спортисти, които да изживяват мечтите си, защото всички, които се занимават професионално със спорт, мечтаят за това. Но понякога атмосферата не ги амбицира достатъчно да стигнат докрай. Тогава дисциплината и постоянството намаляват и те не могат да достигнат 100 процента от възможностите си“, коментира Бербатов.

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