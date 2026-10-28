Ясно е кой ще свири откриващия мач на новата "Армия"

Радослав Гидженов ще ръководи столичния сблъсък между ЦСКА и Славия, с който ще бъде открит стадион "Българска армия" след реконструкцията. Двубоят от 14-ия кръг на efbet Лига е в събота (31 октомври) от 19:30 часа.
Мариян Гребенчарски е изпратен в Русе, където Дунав приема Левски, а Тодор Киров ще свири Локомотив (Пловдив) - Лудогорец.
Ето всички съдийски назначения за 14-ия кръг:
30 октомври 2026 г., петък, 17:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Георги Георгиев Новачев
СН: Валентин Желев Добрев
30 октомври 2026 г., петък, 19:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Николаев Кирилов
СН: Йордан Костадинов Иванов
31 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Крум Добринов Стоилов
31 октомври 2026 г., събота, 16:30 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Левски
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Станимир Илков Илков АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
31 октомври 2026 г., събота, 19:30 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Любомир Николаев Вушовски
СН: Александър Костадинов Костадинов
2 ноември 2026 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Йордан Петров Петров АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Ивелин Венциславов Занев
2 ноември 2026 г., понеделник, 19:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф
ГС: Васил Петров Минев АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Ахмед Яшар АхмедДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google