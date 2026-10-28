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Ясно е кой ще свири откриващия мач на новата "Армия"

  • 28 окт 2026 | 17:15
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Ясно е кой ще свири откриващия мач на новата "Армия"

Радослав Гидженов ще ръководи столичния сблъсък между ЦСКА и Славия, с който ще бъде открит стадион "Българска армия" след реконструкцията. Двубоят от 14-ия кръг на efbet Лига е в събота (31 октомври) от 19:30 часа.

Мариян Гребенчарски е изпратен в Русе, където Дунав приема Левски, а Тодор Киров ще свири Локомотив (Пловдив) - Лудогорец.

Ето всички съдийски назначения за 14-ия кръг:

30 октомври 2026 г., петък, 17:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Георги Георгиев Новачев

СН: Валентин Желев Добрев

30 октомври 2026 г., петък, 19:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Николаев Кирилов

СН: Йордан Костадинов Иванов           

31 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Крум Добринов Стоилов 

31 октомври 2026 г., събота, 16:30 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК Левски

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Станимир Илков Илков АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Цветан Кръстев Кръстев    

31 октомври 2026 г., събота, 19:30 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Любомир Николаев Вушовски

СН: Александър Костадинов Костадинов      

2 ноември 2026 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Йордан Петров Петров АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Ивелин Венциславов Занев

2 ноември 2026 г., понеделник, 19:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф

ГС: Васил Петров Минев АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Ахмед Яшар Ахмед 

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