Орела: Правим някои необичайни грешки за професионални футболисти

Монтана приема Добруджа в мач от 17 кръг на Втора лига. Срещата е в неделя, 22 ноември, от 14:30 часа на стадион "Огоста". Наставникът на тима Атанас Атанасов се прицели в пълния пакет точки в оставащите мачове до зимната пауза.

"В оставащите мачове трябва да спечелим максимален брой точки. Играем добре, но правим някои необичайни грешки за професионални футболисти. Трябваше да вземем мачовете и със Спартак (Плевен), и с Лудогорец II. Но и те, и Добруджа, са коварни отбори. Добруджа има футболисти с голям опит. А и ситуацията там се нормализира.

Резултатът с Фратрия не е показателен за възможностите на тима. Всички отбори са равностойни. Ако имаше малко качество, няма да имаш проблеми. Но към момента при нас го няма, затова ще се мъчим с по-директни прийоми да се справим", заяви варненският специалист.

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