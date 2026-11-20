Умарбаев: Беше повече битка, отколкото футбол

Звездата на Локомотив (Пловдив) Парвизджон Умарбаев говори след нулевото равенство срещу Септември (София).

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"Беше повече битка, отколкото битка. Беше който първи вкара, той да спечели. Когато ме удариха, усетих силна болка в първия момент. Сега е по-слаба, но докторът трябва да погледне. Имах дълъг с националния отбор, последните десет години играя много така, повече спиш, добре се храниш и взимаш витамини. Имаме много важен, трябва да подобрим малко атаката", заяви 32-годишният национал на Таджикистан.

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Снимки: Startphoto