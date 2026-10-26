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ЦСКА се изправя срещу Лудогорец в последния мач преди голямото завръщане на "Българска армия" - на живо от стадион "Васил Левски"
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11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с две промени, големи изненади при "орлите"

  • 26 окт 2026 | 18:28
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Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец, които излизат в мач от 12-ия кръг на efbet Лига.

В 11-ката на "червените" има две промени спрямо тази, която започна в четвъртък срещу Нордселанд (2:2). Алмейда и Панайотов са заменени от Иванов и Брахими.

Далеч по-любопитен е съставът на "орлите". Разградчани започват без Чочев, Станич, Недялков и Дуа. Наставникът Игор Йовичевич залага на Дуарте, Камара и новото попълнение Желизко в халфовата линия, а в предни позиции на Текпетей, Видал и Секо.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 7. Ебонг, 8. Сенси, 11. Брахими, 28. Питас, 9. Годой

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 4. Абделмаджид, 15. Куртулуш, 42. Шишков, 23. Дуарте, 6. Желизко, 20. Камара, 11. Видал, 37. Текпетей, 12. Секо

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