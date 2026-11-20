Косич: Имаме много проблеми тази година, но поздравявам момчетата

Наставникът на Локомотив (Пловдив) – Душан Косич, похвали футболистите си след нулевото равенство със Септември (София).

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„Трудни двубои. Нямаше много красота, нямаше много футбол. Имаше много дуели. Трябва да бъдем доволни от представянето на нашите футболисти. Добри сме във фаза защита. Момчетата дадоха всичко от себе си. Кова и Умарбаев нямаха никакво време да почиват. Имаме много проблеми тази година, но съм горд. Доволен съм как момчетата работят. Да се надяваме, че ще бъдат наградени с победи. Фокусирани сме върху защитата и затова не ни вкарват много“.

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