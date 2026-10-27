Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро

Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров сподели вълненението си от завръщането на ЦСКА на стадион "Българска армия". Стенли проби за големия футбол именно с екипа на "червените" и пази много топли спомени от периода си на "Армията".

Той направи кратка ретроспекция на кариерата си, започнала от родния Монтана, преди съвсем млад да се озове в ЦСКА.



„Българска армия“. На 17 ми казаха: „Добре дошъл в новия си дом“. Тук се научих какво означава да носиш отговорност, да се бориш докрай и никога да не свеждаш глава", написа Петров.

"След три години без дом. След разрушаването до основи през 2024 г. След болката. След изпитанията. Дойде времето на вярата, търпението и неуморния труд. Ден след ден. Тухла по тухла. С вяра, която не угасна и любов, която не се пречупи.

ЦСКА СЕ ЗАВРЪЩА У ДОМА! Там, където принадлежи. Ще се видим скоро", добави един от най-успешните футболисти, минали през "червения" клуб.

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Снимки: Sportal.bg