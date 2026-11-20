Кашчелан: Понякога не вкарваме, но не е краят на света

Старши треньорът на Септември (София) Младен Кашчелан изрази задоволство след постигнатото реми срещу Локомотив (Пловдив).

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"Опитваме да се видим позитивното, разбира се. Не допуснахме попадение, което беше най-важното. Може би трябва да сме по-агресивни, имахме футболисти, които не бяха напълно готови. Всички играчи обаче дават всичко от себе си, гордея се с тях. Всеки може да види, че сме по-организирани и по-дисциплинирани, знаем какво да правим във всеки един момент.

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Понякога не вкарваме, но това не е краят на света, опитваме се, тренираме. Не променяме нищо, играем спрямо нашите силни страни, гледаме стъпка по стъпка - първо Левски, ще се опитаме да ги неутрализираме. После ще мислим и за ЦСКА. Първо да си починем, защото днес имаше много единоборства, след това ще мислим за Левски", каза бившият национал на Черна гора.

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