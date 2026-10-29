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Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
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Ботев (Пловдив) се разплати със своите футболисти, като играчите вече са получили възнагражденията си за месец септември във вчерашния ден, научи Sportal.bg. Към момента финансовите затруднения, пред които е изправен клубът след смъртта на Илиян Филипов, не са се отразили на разплащането с отбора.

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Въпреки сложната ситуация, в която се намират „жълто-черните“, задълженията към футболистите за изминалия месец са били погасени. Това е положителен сигнал на фона на несигурността около финансовото състояние на клуба след кончината на Илиян Филипов.

Медувременно продължават преговорите и търсенето на потенциален нов инвеститор.

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