Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати със своите футболисти, като играчите вече са получили възнагражденията си за месец септември във вчерашния ден, научи Sportal.bg. Към момента финансовите затруднения, пред които е изправен клубът след смъртта на Илиян Филипов, не са се отразили на разплащането с отбора.
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Въпреки сложната ситуация, в която се намират „жълто-черните“, задълженията към футболистите за изминалия месец са били погасени. Това е положителен сигнал на фона на несигурността около финансовото състояние на клуба след кончината на Илиян Филипов.
Медувременно продължават преговорите и търсенето на потенциален нов инвеститор.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google