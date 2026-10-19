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Отчетоха успех за Купата на България - Караиванов благодари на Георги Иванов и Гьонов

  • 19 окт 2026 | 14:03
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Председателят на ПФЛ Атанас Караиванов излезе с публикация във "Фейсбук", чрез която благодари на президента на БФС Георги Иванов и заместник-изпълнителния директор на централата Добрин Гьонов. Бившият спортен журналист отчете ръст в посещаемостта на стадионите по време на 1/16-финалите за Sesame Купа на България.

"За първи път мачовете от първия кръг на турнира Sesame Купа на България с участието на отборите от елита се провеждат през уикенда. Благодаря за подкрепата относно промяната в календара на мачовете на президента на БФС Георги Иванов и на зам.-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов, който е двигател на реформата", написа Атанас Караиванов в социалната мрежа.

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