Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за първия мач на "Армията"

  • 28 окт 2026 | 15:00
  • 1135
  • 1

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за съботния двубой със Славия, който ще бъде първи на стадион "Българска армия" след реконструкцията на спортното съоръжение. Както е известно, на няколко пъти новата система, чрез която се продават пропуски, блокира, но вече всички проблеми са отстранени.

ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба
ЦСКА разясни за проблема с билетите, имало е опити за злоупотреба

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Информираме ви, че вече всички притежатели на фен карта на ЦСКА могат да закупят свободно билети за историческия първи мач на „Българска армия“ на ЦСКА срещу Славия на 31 октомври (събота) от 19:30 ч.

Можете да закупите билети чрез портала tickets.cska.bg".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

България (U15) отстъпи на Еквадор след дузпи, продължава срещу Уелс

България (U15) отстъпи на Еквадор след дузпи, продължава срещу Уелс

  • 28 окт 2026 | 14:14
  • 477
  • 0
Лудогорец II прегази Добруджа

Лудогорец II прегази Добруджа

  • 28 окт 2026 | 13:48
  • 994
  • 4
Марто Петров за "Армията": Душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко

Марто Петров за "Армията": Душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко

  • 28 окт 2026 | 13:38
  • 932
  • 6
Локомотив (Пд) пусна билетите за мача с Лудогорец

Локомотив (Пд) пусна билетите за мача с Лудогорец

  • 28 окт 2026 | 13:25
  • 486
  • 0
Аксаково без двама в Исперих

Аксаково без двама в Исперих

  • 28 окт 2026 | 13:06
  • 438
  • 1
Представители на НСА взеха участие в XV треньорска конференция на УЕФА в Рим

Представители на НСА взеха участие в XV треньорска конференция на УЕФА в Рим

  • 28 окт 2026 | 12:16
  • 403
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

Левски в Европа е "уау", в Кърджали е "ау"!

  • 28 окт 2026 | 15:05
  • 439
  • 0
Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

Карлос е готов да мачка! Пипна световния стандарт седмица преди световната битка

  • 28 окт 2026 | 13:24
  • 6412
  • 0
Карик и Бруно Фернандеш се видяха на четири очи и се разбраха

Карик и Бруно Фернандеш се видяха на четири очи и се разбраха

  • 28 окт 2026 | 13:17
  • 3947
  • 4
Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

  • 28 окт 2026 | 08:00
  • 7322
  • 2
Евролигата отново е в Ботевград

Евролигата отново е в Ботевград

  • 28 окт 2026 | 07:00
  • 5297
  • 5