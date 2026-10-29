Митко Джоров: Иван Цветанов повярва, че искам да заема мястото му

Бившият методист на школата на Ботев Пловдив - Митко Джоров, разказа за отношенията си с Иван Цветанов, който го е привлякъл на работа в клуба, и за конфликта, довел до разрива в професионалните им отношения. В емоционална публикация той описва съвместната им работа по стратегия за развитието на най-перспективните юноши, споделя разочарованието си от интригите в академията и категорично отхвърля твърденията, че е искал да заеме мястото на Цветанов. По думите му именно доверието между двамата е било подкопано от хора, които са имали интерес да ги разделят.

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„Иван Цветанов. Човекът, който ме нае на работа в Ботев. Иван Цветанов беше Спортен директор, с когото изготвихме стратегия за допълнителна групова работа с най-перспективните юноши , които имат потенциал за подписване на професионален договор! Разписахме под нея, че до 5 години ще донесем минимум милион Евро от трансфери на наши юноши!

Иван Цветанов беше личността, която от първия до предпоследния ден гледаше голямата картина в школата и не се интересуваше от сплетни и интриги на псевдо-колеги, които вместо да си гледат своите задължения, подслушваха разговори, правеха клипчета, за да извадят от контекста някой компромат! Никога не съм се смятал за светец, който винаги е прав и не допуска грешки! Когато работиш 7 дни в седмицата.

В делничните дни си от 9 до 21 часа на Базата. Когато ги няма треньорите и играчите, картотекираш състезатели или работиш с колегите по училищата за извиняване на отсъствия или решаване на други проблеми. След това имаш график за тристранни срещи с треньорите и Иван Цветанов за обсъждане на тематичното разпределение на учебния план. Вечерта излизаш на терен или влизаш на видео със състезатели на индивидуално или групово обучение. През уикенда, присъстваш емоционално и физически на 4-5 мача, някои от които трябва да снимаш, защото не стигат камери! След това обработваш видеа и вадиш моменти за нализ, които пращаш на колегите и в You Tube профила на Академията, за да може децата да се гледат и да се самоанализират, преди треньора да им направи разбор.

Няма как да не повишиш тон или да не настъпиш Егото на някого, като го извадиш от зоната на му на комфорт! Работата в Екип не се състои в това да се дебнем, кой кога ще сгреши и да събираме компромати! Екипната работа изисква разбиране и подкрепа между колегите и когато един допусне грешка, другият моментално трябва да го подкрепи за да решат проблема и да станат по-добри благодарение на урока от грешката! За съжаление това е Ахилесовата пета в ДЮФ на България. Както казах в началото Иван Цветанов единствен вярваше, че това е пътя и се справяше с интригите срещу мен, до момента, до който Интригантите разбраха, че той е плътно зад гърба ми и ако не го настроят срещу мен, тяхната кауза е обречена!

По някакъв начин са го убедили, че искам да застана на неговото място! Фактът, че Иван Цветанов може да повярва, че аз съм толкова глупав, да искам да стана Директор ДЮШ на негово място направо ме разби!!! Аз да искам да елиминирам единствения, човек с когото имам отлична професионална комуникация и който е причина да съм на работа и който ме пази от интригантите?! Да повярва, че аз съм толкова нелоялен и глупав да отрежа клона на който седя?! Нямам никакво желание да се оправдавам за нещо, което не бих направил никога!

Изпратил съм му гласово съобщение, че съм готов да мина детектор на лъжата, във всеки един момент и да се изправя лице в лице срещу всеки, който твърди, че съм направил какъвто и да било компромис с ценностната си система!“.

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