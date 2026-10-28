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Марто Петров за "Армията": Душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко

  • 28 окт 2026 | 13:38
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Бившият капитан на ЦСКА Мартин Петров използва социалните мрежи, за да сподели емоционален пост, свързан със завръщането на "червените" на стадион "Българска армия". Той не скри вълнението си от предстоящото събитие, на което най-вероятно ще присъства.

Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро
Стилиян Петров: ЦСКА се завръща у дома! Ще се видим скоро

"Тук направих първите си стъпки в професионалния футбол. Тук оставих част от сърцето си… И днес, когато ЦСКА има нов дом, душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко.

Защото има места, които никога не напускаш истински. Те остават завинаги в теб. САМО ЦСКА", написа Марто Петров в "Инстаграм".

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